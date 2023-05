Il concerto gratuito di Mika per Piano City Milano

Sarà Mika, stella internazionale della musica, ad aprire la dodicesima edizione di Piano City Milano. Il festival di pianoforte riconosciuto tra i più prestigiosi sarà in programma dal 19 al 21 maggio ma mercoledì 17 maggio, alle ore 21, ci sarà lo spazio per una vera e propria anteprima al Castello Sforzesco con Mika come protagonista. Lo spettacolo sarà gratis.

Le prenotazioni per partecipare alla speciale anteprima saranno disponibili dal martedì 9 maggio, dalle 16 sul sito ufficiale del festival www.pianocitymilano.it. Il programma degli eventi è online sempre sul sito ufficiale della manifestazione.

Mika, artista di fama mondiale con oltre 10 milioni di album venduti, regalerà al pubblico una performance esclusiva studiata e realizzata solo per il palcoscenico del festival. Sarà immerso nella magica atmosfera del Castello Sforzesco, accompagnato dal suo pianoforte, amico fedele e scatola magica di un’esplosione di colori, idee e follie è pronto a stupire gli spettatori con una performance strabiliante, esclusiva, studiata e realizzata appositamente per il palcoscenico di Piano City Milano.

Anche per l'artista, Piano City Milano sarà una sorta di piattaforma di lancio dei suoi special event previsti per quest’estate in Italia. La kermesse milanese è promossa e realizzata da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il ministero del Turismo e il sostegno del ministero della Cultura. Il festival prende vita grazie a un’intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città.