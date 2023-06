Il concerto di Tiziano Ferro a San Siro

Il concerto di Tiziano Ferro allo stadio San Siro a Milano è uno spettacolo pieno di arte e d'impegno sociale. Il cantante italiano fa emozionare i milanesi con le sue canzoni a partire dall'omaggio a Raffaella Carrà con la sua "Raffaella è mia". Ma c'è anche spazio per un altro tributo artistico, quello a Mia Martini.

Lo spettacolo di Tiziano Ferro, però, sta nell'attualità e tra i 35 brani della scaletta, c'è tempo e spazio per sensibilizzare il pubblico su un tema delicato come quello dei femminicidi. Prima del 'Conforto', cantata insieme a Carmen Consoli, ricorda senza mai citarla Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta di 7 mesi.

Tra i brani in scaletta: 'Accetto miracoli', 'Buona (cattiva) Sorte', 'La differenza fra te e me', 'Sere nere', 'Hai delle isole negli occhi', 'Il mondo è nostro', 'Ti scatterò una foto', 'Xdono', 'La prima festa del papà', 'Rosso relativo', 'Lo stadio', 'Non me lo so spiegare' e 'Il sole esiste per tutti'.