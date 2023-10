Il concerto di 50 Cent a Milano. Orari e biglietti

Domenica 22 ottobre il rapper statunitense 50 Cent arriva a Milano, al Mediolanum Forum di Assago, per l'unica data italiana del suo The Final Lap Tour 2023 che celebra il ventesimo anniversario anniversario del suo rivoluzionario album di debutto, "Get Rich or Die Tryin".

50 Cent

Rapper e produttore hip-hop dall'immagine tipicamente gangsta, 50 Cent - pseudonimo di Curtis James Jackson III - ha venduto nella sua carriera oltre 30 milioni di copie dei suoi 5 album, a partire dal disco che lo ha portato al successo nel 2003, "Get Rich or Die Tryin", e dal successivo The Massacre del 2005.

Il suo ultimo album, "Animal Ambition", risale al 2014.

