Achille Lauro in concerto a Milano per tre date imperdibili. Orari e biglietti

A pochi giorni dall'uscita dell’ultimo singolo Che sarà, Achille Lauro annuncia Achille Lauro Unplugged, esclusivi eventi a teatro. L’artista torna a Milano in una nuova veste intima ed essenziale il 24 e 25 gennaio e il 14 febbraio al Teatro Arcimboldi.

Il concerto

Achille Lauro, reduce dal successo dell’Achille Lauro Superstar with Electric Orchestra Tour della scorsa estate insieme all’Orchestra della Magna Grecia e alla sua rock band che si è esteso per oltre dieci settimane ai festival e alle arene estive più importanti d’Italia, nel 2023 porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi, tra cui l’ultimo singolo "Che sarà", una ballad intima che segna il ritorno di Achille Lauro in una nuova veste essenziale e introspettiva.

Il tour nelle scuole

Nel 2023 Achille Lauro sarà anche in tour negli istituti superiori italiani per il progetto Achille Lauro nelle scuole con il supporto di H-farm, Amazon e Code.org, un’occasione speciale dedicata alle nuove generazioni per stabilire un dialogo tra gli studenti e il cantante, da sempre sensibile alle tematiche che riguardano i ragazzi stimolandoli a misurarsi con aspettative e timori, e con la consapevolezza delle tante opportunità che oggi hanno a disposizione.

I biglietti per il concerto di Milano

E' possibile acquistare i biglietti del concerto di Milano sul sito dedicato.