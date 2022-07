Alessandra Amoroso in un concerto imperdibile a San Siro. Orari e biglietti

Mercoledì 13 luglio Alessandra Amoroso si esibirà in concerto a San Siro.

Il concerto

La cantante di fama internazionale illuminerà il prestigioso palco dello Stadio G. Meazza di Milano in un concerto imperdibile: la Amoroso sarà la seconda artista italiana a salire su uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock a livello internazionale, quello di San Siro.

La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. “Tutto accade a San Siro”, duecentesimo concerto nella carriera di Alessandra, non fa eccezione e si preannuncia come uno show totale per vivere insieme ai suoi fan un’esperienza travolgente e indimenticabile.

Biglietti

I biglietti del concerto sono disponibili on-line.