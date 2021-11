Torna la dodicesima edizione del Festival Corde d’Autunno – Festival Internazionale dedicato alla chitarra classica organizzato dal Centro Asteria di Milano e diretto da Marco Ramelli, con una programmazione artistica che coinvolgerà artisti di fama mondiale e docenti dei principali conservatori internazionali, con l’obiettivo di tornare a parlare e fare musica nei luoghi della cultura.



Per questa nuova edizione, abbiamo deciso di proporre un programma di quattro concerti con artisti conosciuti nel settore musicale mondiale per spiccate qualità tecniche, artistiche e creative, ma capaci di coinvolgere e appassionare anche un pubblico più generico: il XII Festival Corde d’Autunno inaugurerà il suo programma di concerti aperti al pubblico venerdì 12 novembre alle ore 20 con il concerto di Andrea De Vitis, uno dei giovani musicisti più talentuosi al mondo.



PROGRAMMA

Manuel de Falla (1876 – 1946)

Homenaje pour le tombeau de Debussy

Angelo Gilardino (1941)

Into the rose-garden, in memory of Julian Bream

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)

Suite populaire brésilienne (versione 1928)

Enrique Granados (1867 – 1916)

Valses poeticos

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895 – 1968)

Greeting Cards op. 170 (selezione)

Tristan Murail (1947)

Tellur



BIOGRAFIA

Andrea De Vitis (1985) è considerato a livello mondiale uno dei più interessanti chitarristi della sua generazione.



Molto intenso è il suo impegno discografico, accolto da numerose riviste internazionali con entusiastiche recensioni: 3 suoi album hanno ricevuto il premio “chitarra d’oro per il miglior cd” al prestigioso Convegno internazionale della chitarra (Alessandria 2016 e Milano 2019).