Dopo Sanremo è andato sold out concerto Angelina Mango a Milano

Dopo il trionfo a Sanremo è sold out il concerto evento 'Pare una pazzia', che vedrà Angelina Mango per la prima volta al Fabrique di Milano il 17 aprile 2024 e per festeggiare il trionfo sul palco dell’Ariston si aggiunge una nuova data: il 26 ottobre 2024 Angelina Mango sarà di nuovo al Fabrique in occasione del tour autunnale 'Angelina Mango nei club 2024', prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà portare on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica nei principali club d’Italia.

Il debutto e la vittoria al Festival di Sanremo rappresentano un traguardo importante per la rivelazione della nuova scena musicale, che ha confermato sul palco la sua maturità artistica, e tornerà live con 'Angelina Mango nei club 2024': è attesa a Roma (Atlantico, 11 ottobre), Napoli (Casadella Musica, 14 ottobre), Molfetta, BA (Eremo Club, 16 ottobre), Nonantola, MO (VoxClub, 19 ottobre), Firenze (Tuscany Hall, 21 ottobre), Padova (Gran Teatro Geox, 22 ottobre), a Venaria Reale, TO (Teatro Concordia, 24 ottobre) e infine a Milano (Fabrique, 26 ottobre).

I biglietti per la nuova data al Fabrique di Milano del 26 ottobre 2024 saranno disponibili da lunedì 12 febbraio alle 12.