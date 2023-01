Gli Aqua tornano in Italia. Il concerto di Milano e dove acquistare i biglietti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

18 febbario gli Aqua tornabo in Italia per un concerto al Mediolanum Forum di Assago.

Il gruppo

Il gruppo debutta in Danimarca nel 1996 con il singolo Roses Are Red, riscuotendo un grande successo e restando al primo posto della classifica dei singoli per otto settimane.

Visto il successo di questo primo brano, la casa discografica decise di tentare il debutto internazionale, avvenuto nel maggio del 1997 con un altro singolo, Barbie Girl; il brano ha riscosso un clamoroso successo in tutta l'Europa, piazzandosi al vertice delle classifiche di numerosi paesi.

Il brano, accompagnato da un video musicale nel quale il quartetto è rappresentato in maniera fumettistica, è rimasto nell'immaginario collettivo.

In seguito al successo di Barbie Girl è stato pubblicato il loro album d'esordio, Aquarium, anch'esso di grande successo di vendite essendosi piazzato ai primi posti delle classifiche di numerosi paesi europei come Norvegia, Svezia e Svizzera.

Il ritorno sulle scene musicali è avvenuto nel gennaio del 2000 con la pubblicazione del singolo Cartoon Heroes, che ha aperto la promozione del nuovo album, Aquarius.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto di Milano on-line.