Gli Arctic Monkeys in concerto a Milano. Orari e biglietti

Sabato 15 luglio all’Ippodromo La Maura si esibiranno gli Arctic Monkeys, all'interno degli I-Days Milano Coca.

Il gruppo

"That’s What I’m Not” è il debut album del gruppo, che ha venduto più velocemente nella storia delle classifiche UK alla sua release nel 2006. L’uscita degli album successivi, ‘Favourite Worst Nightmare’ (2007), ‘Humbug’ (2009), ‘Suck It And See’ (2011), ‘AM’ (2013) and ‘Tranquility Base Hotel + Casino’ (2018) ha consolidato il loro posto come una delle band inglesi più influenti degli ultimi decenni. Sono l’unica band ad aver vinto sia il Best British Group e British Album of The Year ai Brits per tre volte.

La band ha vinto 7 Brit Awards su 9 nomination a partire dal debutto nel 2006. Ha conquistato anche un Ivor Novello award, un Mercury Music Prize, 20 NME awards, 5 Q awards e 3 nomination ai Grammy. Con oltre 25 milioni di copie vendute e una fanbase di oltre 30 milioni di fan sulle piattaforme digitali, la band ha più di 9 miliardi di stream. Il solo singolo diventato ormai leggendario “Do I Wanna Know” ha ottenuto 1 miliardo di stream. Gli Arctic Monkeys si sono esibiti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra nel 2012 e sono stati headliner al Glastonbury e al Festival di Reading e Leeds due volte.

La band ha venduto oltre 625mila biglietti in tutto il mondo durante il tour di ‘Tranquility Base Hotel + Casino’ nel 2018 e 2019. Alex Turner ha pubblicato 8 album consecutivi al numero uno delle classifiche UK (6 con gli Arctic Monkeys, 2 con i Last Shadow Puppets).

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.

Gli ingressi

Per l'occasione saranno previsti quattro ingressi:

- Ingresso Posto Unico Giallo: Via Ippodromo (incrocio ViaMontale)

- Ingresso Posto Unico Rosso: varco in Via Lampugnano (ingresso Parco di Trenno)

- Ingresso PIT / Early Entry: varco in Via Lampugnano (ingresso Parco di Trenno)

- Ingresso VIP Pack (Super PIT): Via Eugenio Montale 13