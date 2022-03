Concerto di Arisa per l'Ucraina al Teatro Lirico di Milano

Concerto straordinario di Arisa (foto Andrea Ciccalé) al Teatro Lirico di Milano per raccogliere fondi per l'Ucraina. Si terrà lunedì 4 aprile alle 21 e ciò che viene raccolto verrà devoluto alla fondazione Francesca Rava, grazie anche al supporto di Aldo Coppola. Il concerto è patrocinato dal comune di Milano. Il ricavato sarà destinato alle richieste urgenti degli ospedali in Ucraina.

Insieme ad Arisa si esibirà al pianoforte Giuseppe Barbera, per un 'viaggio musicale' tra i suoi successi di sempre e quelli più recenti del suo ultimo disco 'Ero romantica', eseguiti per la prima volta dal vivo. Prosegue da anni la collaborazione tra Arisa e la fondazione Francesca Rava, come volontaria in prima linea e come testimonial. Da segnalare in questo senso i brani 'Voce per Haiti' e 'Nucleare'.

La fondazione Francesca Rava ha già inviato nove convogli di aiuti umanitari e sanitari in direzione di Chernivtsi, Ucraina meridionale, e di Tarnow e ?a?cut, località di frontiera al confine polacco. Da entrambi i punti di raccolta gli aiuti sono stati smistati negli ospedali di tutto il paese. Si tratta di 300 bancali per un totale di 30 mila colli: 150 tonnellate di aiuti sanitari e beni di prima necessità. Inoltre la fondazione ha ricevuto moltissime richieste di aiuto per trovare una sistemazione e sostegno a famiglie ucraine in fuga dalla guerra, principalmente composte da donne e bambini. E' stata quindi attivata una rete di solidarietà, coinvolgendo associazioni che si occupano di accoglienza e donatori che si sono messi a disposizione.

Arisa: "Felice di contribuire nel mio piccolo"

"Sono davvero felice di potere contribuire nel mio piccolo ad alleviare per quanto possibile le cause di una guerra così spietata e insensata, dove i civili vengono bersagliati senza pietà e a farne le spese sono spesso i bambini e le persone più deboli", afferma Arisa: "Spero che gli ospedali possano, con il nostro contributo, salvare quanti più bambini possibili e che la fondazione Rava - che ringrazio per questa grande opportunità - possa accogliere quante più famiglie in fuga".

"La Fondazione Francesca Rava si è tempestivamente attivata per rispondere concretamente alle esigenze degli ospedali ucraini e nell’accoglienza delle famiglie scappate dalla guerra. Grazie alla generosità di Arisa e a questo bellissimo evento, riusciremo ad aiutare ulteriormente gli ospedali ucraini e a continuare a salvare tante piccole vite", dichiara Mariavittoria Rava, presidente della fondazione Francesca Rava.

"Dopo essere stata personalmente più volte nei campus Nph in Honduras e in Messico, il desiderio di prendere parte attiva affiancando la fondazione in quanti più progetti possibile è costante. Anche in questo caso, noi di Aldo Coppola abbiamo voluto rispondere tempestivamente a questa emergenza, sostenendo la realizzazione del concerto", aggiunge Federica Coppola, Ceo di Aldo Coppola Italia.