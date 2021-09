La stagione sinfonica de LaVerdi si apre con "Note di viaggio", con Julian Prégardien e Alondra de la Parra

Venerdì 1 e domenica 3 ottobre all'Auditorium Giuseppe Verdi di Milano si terrà il concerto Note di viaggio.

Il concerto

Il concerto, che aprirà la stagione sinfonica de LaVerdi, vedrà il tenore Julian Prégardien impegnato nell’esecuzione dei Lieder eines fahrenden Gesellen di Gustav Mahler (nella versione per orchestra da camera di Arnold Schönberg), oltre alle Cinq mélodies populaires grecques di Maurice Ravel (nella versione per voce e orchestra di Manuel Rosenthal). Completano il programma la suite orchestrale Appalachian Spring di Aaron Copland (nella versione per 13 strumenti) e Le Bœuf sur le toit op. 58 di Darius Milhaud.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti dei concerti sul sito dedicato.

