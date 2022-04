Il concerto di Federico Albanese all'Auditorium San Fedele

Venerdì 22 aprile, in occasione della pubblicazione del nuovo album "Before and Now Seems Infinite" Federico Albanese torna a Milano presso l'Auditorium San Fedele.

L'artista sarà ospite di Le Cannibale per presentare un'opera complessa che fonde modern classic, influenze jazz, tracce di elettronica ed avant-garde pop.

L'album

L'album, con importanti collaborazione con Ghostpoet e Marika Hackman, ribadisce il profilo trasversale del pianista, raccontandone memorie passate e ridefinendone il complesso profilo attuale in costante evoluzione.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti della serata on-line.