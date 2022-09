Alla Biblioteca degli Alberi il concerto dei giovani dell'Accademia Teatro alla Scala

Alla Biblioteca degli Alberi la musica torna protagonista, con “Back to the City Concert – La grande musica classica nel parco”, che per la prima volta porterà la lirica sui prati del parco dando voce ai giovani dell’Accademia Teatro alla Scala con un programma lirico sinfonico pensato per tutti con arie e brani d'insieme tratti dal melodramma dell'800.

Il pubblico, comodamente seduto o sdraiato sui prati dell’Area Cedri di fronte al palco o passeggiando per il Parco, potrà prendere parte ancora una volta a un’esperienza musicale unica di importante levatura.

I protagonisti del concerto

Protagonisti del concerto di quest’anno i Solisti dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti lirici del Teatro alla Scala e l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, sotto la direzione del Maestro Pietro Mianiti, con un programma variegato che porterà all’attenzione del pubblico le pagine più note di grandi compositori come Georges Bizet, Gaetano Donizetti, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi. I giovani artisti interpreteranno celebri arie tratte da Carmen, Lucia di Lammermoor, Il Trovatore, La bohème, Un ballo in maschera e La Traviata, e sinfonie da Nabucco, Cavalleria Rusticana e Guglielmo Tell, fino ad arrivare allo splendido quartetto “Addio dolce svegliare” che chiude il III atto de "La bohème".

Il concerto

Il concerto lirico sinfonico non è solo punto di arrivo ma anche fil rouge di un percorso di avvicinamento pensato per tutta la community di BAM, dai bambini agli adulti, con lo scopo di fornire gli elementi chiave per una maggiore comprensione del concerto e per stimolare la curiosità sul repertorio: dai workshop indirizzati ai più piccoli con Lisa Gallotta e Debora Mancini, all’attesa lezione con il Maestro Fabio Sartorelli e un live-set con Saturnino e gli OP3 per avvicinarsi all’opera in maniera inaspettata.

"Il Back to the City Concert" che ha inaugurato BAM nel 2019 con la Filarmonica alla Scala presenta ancora una volta una delle eccellenze musicali della città, dopo aver visto esibirsi nel 2020 l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali e lo scorso anno l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi con Stefano Bollani, con una partecipazione di pubblico di oltre 6000 persone.

“Un assaggio del magnifico mondo dell’Opera pensato per tutti” - dichiara Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella, “il Back to the City è un’occasione per i cittadini di ritrovarsi in un luogo pubblico a contatto con la natura e di connettersi emotivamente grazie alla capacità emozionale della voce e alla forza travolgente di questa musica".

Come sottolinea Luisa Vinci, Direttore Generale dell’Accademia Teatro alla Scala “Dopo i due anni appena trascorsi, che tanto hanno messo alla prova tutti noi, è davvero un piacere partecipare al Back to the city Concert in un contesto tanto stimolante. I nostri allievi, provenienti da tutto il mondo, sono portatori di eccellenza; ma in campo artistico, l’eccellenza perde colore senza il pubblico in presenza, quando manca la possibilità di vibrare insieme sulle stesse note. A BAM, il pubblico è Milano nella sua generalità, è la moltitudine composita che passa con la sua quotidianità e che per un attimo si fa incantare dalla musica. Questo concerto diventa un momento importante di crescita collettiva e scambio reciproco, due valori su cui insiste tutta la proposta didattica dell’Accademia”.

Un percorso per tutti

Back to the City Concert non è solo un concerto unico nel suo genere in un parco urbano ma anche un percorso pensato per tutti, dove approfondire, vivere e conoscere i compositori e le opere del programma della serata, attraverso tre appuntamenti di avvicinamento:

· Mercoledì 14 settembre, ore 19. Live-set a cura del musicista Saturnino Celani, polistrumentista, compositore e produttore discografico, che propone un repertorio di opere, arie e movimenti, rivisitati con sensibilità moderna in chiave pop e rock accompagnato dagli OP3 che, con tanto di basso elettrico e trio d’archi viola-violino-violoncello ci porteranno in viaggio in un excursus musicale che attraversa la grande musica per connettere antico e moderno e intrecciare la meravigliosa musica classica sinfonica dell’800 a quella odierna.

· Giovedì 15 settembre ore 18:30 - BAM TALK: Amore e libertà – L’impossibile compromesso nel teatro musicale dell’800. Si rinnova il consueto approfondimento del Maestro Fabio Sartorelli, professore e musicologo, che guiderà il pubblico in una approfondita comprensione e interpretazione del teatro musicale dell’800 attraverso dettagli e aneddoti ed esempi al pianoforte

· Sabato 17 settembre, ore 11 e 15:30 - BAM WORKSHOP KIDS: All’Opera, ragazzi! Un viaggio musicale in quattro diverse tappe nel parco con Lisa Gallotta e Debora Mancini che consentirà ai più piccoli di imbattersi nel racconto e nella storia delle opere e dei compositori protagonisti del Concerto, con un focus particolare sulle figure femminili, dalla Carmen di Bizet alla Musa di Giuseppe Verdi.

“Il progetto culturale di BAM si innesta nella visione che la Fondazione Riccardo Catella ha avviato da oltre 10 anni contribuendo a riqualificare e animare gli spazi pubblici in collaborazione con le istituzioni, le imprese private e la cittadinanza. Natura e cultura si combinano in BAM con eventi di straordinaria qualità disponibili gratuitamente a tutta la comunità.” conclude Kelly Russell Catella, Direttore Generale, Fondazione Riccardo Catella