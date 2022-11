I Bastille in concerto a Milano per l'unica data italiana. Orari e biglietti

Sabato 26 novembre i Bastille si esibiranno all'Alcatraz di Milano all'interno della Milano Music Week.

Il concerto

A distanza di quasi tre anni dall’uscita di “Doom Days”, l’ultimo album “Give Me The Future” è carico di riferimenti a film e letteratura fantascientifici, ma anche videogiochi e VR.

Ecco che ogni canzone dell'album accompagna il pubblico in un luogo onirico, dove viaggiare avanti e indietro nel tempo e ballare ad occhi chiusi.

Il gruppo

Bastille (resi graficamente come BΔSTILLE) sono un gruppo musicale rock alternativo britannico formatosi nel 2010 a Londra e composto da Dan Smith, Chris Wood, Kyle Simmons e Will Farquarson. Il gruppo era nato come progetto solista di Smith, che ha deciso più tardi di formare un gruppo. Il nome deriva dal giorno della Presa della Bastiglia, festa nazionale francese che si celebra il 14 luglio, giorno in cui è nato Smith.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.