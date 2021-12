Il concerto benefico di Paolo Fresu al Blue Note di Milano

Un concerto benefico con protagonista Paolo Fresu. Succede mercoledì 15 dicembre al Blue Note, in via Borsieri 37. La serata ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere, attraverso Banco dell'energia, persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale con particolare attenzione alla povertà energetica.

In programma una cena di gala con menù studiato ad hoc dallo chef Federico Tronci, il cui ricavato andrà a sostegno di tutti i progetti promossi proprio dalla onlus. Paolo Fresu proporrà Heroes - un progetto originale dedicato a David Bowie - accompagnato da Petra Magoni, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer e Filippo Vignato.

"Anche la musica dona energia - le parole del celebre artista -. Lo ha fatto in questo tempo dilatato della pandemia e continuerà a farlo come futura missione. Assieme al Banco dell'energia porteremo sul palco del Blue Note di Milano un progetto di passione che speriamo possa scaldare i cuori ma non surriscaldare il pianeta".

"Essere riusciti a organizzare questo evento è per noi motivo di grande soddisfazione - commenta Daniele Genovese, direttore generale di Blue Note Milano -. Banco dell'energia è una onlus che si impegna quotidianamente per garantire un futuro e una vita dignitosa a moltissime famiglie, e prodigarci per la riuscita di questa serata ci è sembrato doveroso".