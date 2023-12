21 gennaio 2024- Ingresso Gratuito

Prima Internazionale

CONCERTO BEUYS WELT

di Maurizio De Caro

Ore 20.00 - durata 43 minuti

Presentazione Lucrezia De Domizio Durini



Il 21 gennaio 2024 abbiamo il piacere di ospitare al Teatro Out Off in Prima

Internazionale il Concerto BEUYS WELT di Maurizio De Caro, architetto

versatile, interessato a varie discipline, in particolare all’arte, alla musica e alla

scrittura, una triade che è parte integrante di una sua nuova visione ampliata

dell’architettura. Negli anni ‘70 apre a Milano la Galleria d’Arte Contemporanea

Multiart e si interessa al pensiero e all’opera di Joseph Beuys. Collabora con i coniugi

Durini, nel tempo diviene profondo studioso del Maestro tedesco e con creatività

trasmette nei suoi allestimenti i “simboli” beuysiani. Famose sono le strutture create

per le Opere storiche del Maestro tedesco in occasione della mostra Operacio Difesa

della Natura nel 1993 al Museo d’Arte Contemporanea di Barcellona, traslate al

Kunsthaus di Zurigo nel 2011. Da ricordare, sempre al Kunsthaus, la presentazione nel

1992 del suo Progetto per il Museo del Tempo Presente da parte dell’illustre curatore

indipendente Harald Szeemann e del Direttore del Museo Felix Baumann.



Maurizio De Caro compone una propria Opera Unica musicale creando il

CONCERTO BEUYS WELT. Una struttura evolutiva, ritmica di vari suoni, rumori

e silenzi avvalendosi principalmente delle parole del Maestro tedesco Joseph Beuys.

Un Concerto assoluto per vari strumenti e voce recitante.

Un unicum fenomenologico in questo preciso momento storico che ricorda le fulgide

rivoluzioni/evoluzioni sociali e culturali di grandi maestri del passato. Un messaggio

sociale, umano, spirituale, rivolto al mondo intero.

Come da prassi, De Caro redige il Libretto del Concerto, diviso in numeri e testi

musicali e strutturato nel traslato parole-canto. Infine nelle Sette Letture l’autore

ripercorre le parole di Joseph Beuys dei due principali concetti: l’energia creativa e la

libera riappropriazione, sempre rivolti al Bene Comune.



Il libretto verrà distribuito gratuitamente all’ingresso del Teatro Out Off.



Dopo il Concerto brinderemo insieme al Nuovo Anno





