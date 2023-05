Biagio Antonacci in concerto a Milano. Orari e biglietti

Il Palco Centrale Tour di Biagio Antonacci torna al Mediolanum Forum di Assago sabato 6 maggio dopo il successo dei due appuntamenti nel capoluogo lombardo all’interno della serie di concerti che lo scorso autunno lo ha riportato sul palco dopo più di 3 anni di silenzio, il periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo.

Il concerto

Ad accogliere il pubblico un palco, sistemato al centro del palazzetto, che diventa l’occasione per Biagio di guardare negli occhi i suoi fan e condividere con loro i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera e non solo (era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblicava “Liberatemi”, il suo primo successo discografico).

Il tour

Antonacci continuerà a portare la sua musica in tutto il paese anche in estate con il “BIAGIO ANTONACCI ESTATE 2023” che sarà l’occasione per tutti i fan di cantare insieme al loro amato artista, in alcune delle più belle location estive italiane, brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.