Billy Cobham in concerto al Blue Note. Orari e biglietti

Da giovedì 24 a sabato 26 febbraio il Blue Note di Milano ospiterà nuovamente il grande Billy Cobham, unanimemente riconosciuto come il più importante batterista jazz-fusion al mondo per la sua potenza e la sua tecnica percussiva. La sua precisione e la sua grinta sono gli elementi cardini che ne hanno decretato il successo internazionale e a 77 anni si contraddistingue ancora per creatività, energia ed esuberanza.

In via Borsieri sarà accompagnato, come sempre, dalla sua band: Ulf Wakenius alla chitarra, Steve Hamilton al sax e Linley Marthe al basso.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.