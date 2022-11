Il 'concerto' di Andrea Bocelli (coi figli) gratis in piazza Duomo a Milano

La grande musica nel cuore di Milano. Lunedì 21 novembre, a partire dalle 18, in piazza Duomo si terrà un'esibizione gratuita di Andrea Bocelli accompagnato dai figli Matteo e Virginia, con cui il tenore ha appena "firmato" l'album "A Family Christmas" in uscita il 25 novembre.

"I tre artisti - hanno annunciato gli organizzatori dell'evento - si esibiranno per la prima volta insieme in una suggestiva performance in Piazza Duomo a Milano, che farà immergere il pubblico e l'intera piazza nella magica atmosfera natalizia". L'appuntamento inaugurerà la settimana della musica della "Milano Music Week" e vedrà Andrea, Matteo, 25 anni, e la piccola Virginia - soli 10 anni - eseguire in anteprima alcuni brani estratti dal nuovo disco.

Sarà - promettono da Milano music week - "una performance unica che Andrea Bocelli, con i figli Matteo e Virginia, regaleranno a Milano. Un set live dalla terrazza Mondadori di piazza Duomo per salutare la città, la settimana della Musica e per augurare buon Natale ai suo fan".