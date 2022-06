Un concerto speciale alla Cascina Cotica

Orario non disponibile

Quando Dal 18/06/2022 al 18/06/2022 Orario non disponibile

Dal 25 maggio al 18 giugno presso la Cascina Cotica di via Natta, nella periferia ovest di Milano (quartiere Lampugnano), è in programma Musica nell’aria, minirassegna a cura della pianista e insegnante Lucia Martinelli con lo scopo di portare la musica al di fuori dei luoghi in cui abitualmente viene eseguita.

I quattro concerti

I 4 concerti di Musica nell'aria fanno parte del festival Eccco! (acronimo di eventi e cultura in Cascina Cotica), prima edizione del cartellone culturale che include spettacoli per bambini, concerti, proiezioni cinematografiche, serate di cabaret. Di seguito il cartellone completo di Musica nell'aria:

Mercoledì 25 maggio - Un violoncello nell’orto con Yuriko Mikami (violoncello)

Mercoledì 1 giugno - Tra musica classica e arte cinematografica con Michela Podera (flauto traverso)

Mercoledì 8 giugno - Ho l’arpa al collo… con Manuel Zito (arpa)

Sabato 18 giugno - Tera Muzico Trio con Stefano Corradi (clarinetto), Giampietro Marazza (fisarmonica) e Alberto Gramolini (chitarra)

Tutti i concerti hanno inizio alle 18.30; i primi tre sono a ingresso gratuito, mentre l'ultimo prevede un biglietto di 7 euro (aperitivo incluso).