Gli allievi del Cpm Music Institute in concerto al Castello Sforzesco

Domenica 24 luglio gli allievi del CPM Music Institute, scuola di Alta Formazione Artistica e Musicale, tornano live per il 4° anno consecutivo al Castello Sforzesco di Milano con lo spettacolo “Canzoni per renderci migliori”.

L’evento, con i testi e la regia di Franco Mussida, fa parte della nuova rassegna “Milano è Viva”, iniziativa promossa e coordinata dal Comune di Milano.

La serata

Protagonisti della serata un centinaio di giovani studenti dei corsi Accademici e PreAccademici che, dalle ore 20.45, interpreteranno un ricco repertorio di 21 brani, prevalentemente italiani, che hanno segnato la storia della Popular Music. Canzoni che hanno emozionato, e continuano ad emozionare ancora oggi, intere generazioni: da Lucio Dalla a Fiorella Mannoia, da Ornella Vanoni a Pierangelo Bertoli passando da Ghemon, Levante, Daniele Silvestri e Caparezza

Non mancherà un breve, ma intenso omaggio alla grande musica d’oltreoceano, con brani legati ad importanti tematiche sociali, purtroppo ancora oggi attuali, come “Money” dei Pink Floyd e “Earth Song” di Michael Jackson. Tra un brano e l'altro, inoltre, due allievi della Scuola Teatro Musicale STM, Elisa Briganti e Adriano Voltini, leggeranno alcuni testi scritti da Franco Mussida e per ogni singola canzone interpretata saranno proiettate delle immagini.

Special guest della serata Angelina Mango, giovane cantautrice lucana che ha esordito nel 2020 con l’EP “Monolocale”. Dal 2021 apre il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido “Parola” e firma il suo primo contratto discografico con Epic Records/Sony Music Italy, iniziando a scrivere e produrre nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun e con il supporto creativo di Tiziano Ferro. Tra questi ci sono gli ultimi due singoli, “Formica” e “Walkman”.

L’evento è ad ingresso libero previa prenotazione obbligatoria disponibile sul sito dedicato.