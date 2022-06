L'imperdibile concerto nella Chiesa di San Marco per "Milano Musica"

È con i “sogni di attraversamento delle tenebre” di Stefano Gervasoni e con i suoni che li rendono tangibili che si conclude l’esperienza del 31° Festival Milano Musica.

Dopo oltre 25 appuntamenti che hanno coinvolto la città di Milano, l’11 giugno alle ore 21, nella Chiesa di San Marco, sono protagonisti l’SWR Vocalensemble di Stoccarda diretto da Yuval Weinberg e l’elettronica IRCAM.

Il concerto

Nella prima parte della serata l’esecuzione di quattro Tenebrae Responsoria, musiche corali per la liturgia della Settimana Santa di Tomás Luis de Victoria, compositore tra i maggiori della polifonia della seconda metà del XVI secolo. Al centro, la prima esecuzione assoluta del nuovo brano De Tinieblas di Stefano Gervasoni per coro misto ed elettronica sulle Tres Lecciones de Tinieblas di José Ángel Valente (commissione IRCAM-Centre Pompidou con il sostegno del Ministère de la Culture), in attesa della successiva prima parigina al Festival Manifeste il 18 giugno 2022 nella Grande Salle del Centre Pompidou.

La ricerca della luce

“La ricerca della luce è esigenza vitale, e i tempi che stiamo vivendo non sono certo luminosi […] ci fanno pensare al buio come a una condizione inevitabile, da attraversare per maturarne un’esperienza. […] L’oscurità svela e produce nuove leggi di conoscenza”, scrive lo stesso compositore. Il testo di Valente è estremamente concentrato e con esso la musica di Gervasoni stabilisce molteplici rapporti a diversi livelli con una complessità accresciuta dall’elettronica dal vivo che attraversa il pezzo in una costante discesa verso il grave.

La serata, che accosta la musica d’oggi alla musica antica, inaugura un’importante collaborazione con AMAMI, Accademia di Musica Antica di Milano.