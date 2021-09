I Coma_Cose in concerto da Estate Sforzesca: orari e biglietti

Venerdì 3 settembre i Coma_Cose si esibiranno in un concerto dal vivo al Castello Sforzesco, in occasione di Estate Sforzesca.

Il gruppo

I Coma_Cose sono un duo musicale indie pop/rap italiano, formatosi a Milano nel 2017 e composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano).

Nel 2017 il duo entra a far parte dell'etichetta discografica Asian Fake, con la quale pubblicano nello stesso anno l'EP Inverno ticinese. Il 15 marzo 2018 si esibiscono al talk show "E poi c'è Cattelan" condotto da Alessandro Cattelan.

Nel 2018 vengono scelti, assieme a Giorgio Poi e ai Pop X, dalla band Phoenix per aprire i loro concerti a Parigi nel maggio 2018. Nel 2019 i Coma_Cose pubblicano il loro primo album, Hype Aura, e partecipano al Concerto del Primo Maggio a Roma. Sempre nel 2019 cantano Aurora sogna nell'album "Microchip temporale" come ospiti, assieme a Mamakass, dei Subsonica.

Nello stesso anno le canzoni "Mancarsi" e "Post concerto" vengono certificate disco d'oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Il 30 novembre 2019 sono ospiti della trasmissione televisiva "Una storia da cantare", programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero in prima serata su Rai 1, dove cantano "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi" di Lucio Battisti. Il duo appare anche nella serie televisiva Involontaria di MTV nella quale cantano in versione acustica per i pazienti all'interno del Istituto nazionale tumori.

Biglietti

