Concerto corale gratuito - biola univesity (california) in concerto presso la all saint's anglican church in via solferino.

Il coro della Biola University, diretto da Shawna Stewart e riconosciuto a livello internazionale, sarà protagonista di un concerto corale ad ingresso gratuito.

A far da cornice, la All Saint's Anglican Church in Via Solferino, 17.

Il concerto, che si terrà sabato 25 marzo alle ore 17:30, prevede brani di Brahms, Mendelssohn e altri ancora e sarà arricchito dalle percussioni di un djembe.



La formazione statunitense approda a Milano dopo due esibizioni, prima a Roma e poi Firenze.



L' ingresso sarà gratuito.

Prenotazione non obbligatoria, ma fortemente consigliata per assicurarsi un posto a sedere.

E-MAIL: perfomancesbooking@gmail.com



Si consiglia di arrivare entro 15 min prima dell' inizio del concerto.