Natale 2021, il coro dei Piccoli Cantori di Milano in un concerto a CityLife

Giovedì 23 dicembre CityLife ospiterà in Piazza Tre Torri il coro dei Piccoli Cantori di Milano, con il patrocinio del Consiglio di Zona 8 del Comune di Milano.

Il concerto

Lo storico coro di voci bianche di Milano fondato nel 1964 da Nilly Comolli, ideatrice del primo festival della canzone per bambini, si esibirà con 40 voci di bambini dai 5 ai 12 anni. Il Coro dei Piccoli Cantori è una realtà no profit storica a Milano che riunisce oltre 90 bimbi di tutte le estrazioni e provenienze, sotto la guida artistica di Laura Marcora. Una palestra di vita, di rispetto per il prossimo e accettazione delle diversità, che vengono superate e comprese grazie alla passione per il canto.

L'evento è gratuito.