Cosmo in concerto all'Alcatraz. Orari e biglietti

Dal 11/04/2024 al 11/04/2024

A sorpresa Cosmo torna a esibirsi dal vivo nei club, e questa volta lo fa stupendo tutti con l’annuncio che in questi nuovi concerti verrà presentata per la prima volta nuova musica.

La data di Milano

L'artista si esibirà a Milano all'Alcatraz, giovedì 11 aprile, portando sul palco, accompagnato da una band di quattro elementi, il materiale inedito che andrà a comporre il suo nuovo album, il quinto.

Non mancheranno, ovviamente, i classici del suo repertorio ri-adattati per l'occasione, perché per Marco – si sa – i concerti sono un organismo vivo e mutante: ogni suo show è diverso dal precedente e ogni tour arricchisce il viaggio della sua musica con nuove strade e percorsi.

Per Cosmo il concerto dal vivo è un trionfo di aggregazione e socialità, una festa dove si canta, si piange, si ride e soprattutto si balla dando al corpo quello che il corpo vuole.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.