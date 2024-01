Cristina D'Avena e i Gem Boy in concerto alle porte di Milano

Un grande ritorno è in programma al Live Club di Trezzo sull’Adda: sabato 13 gennaio Cristina D’Avena in compagnia dei Gem Boy sarà ospite dello storico palco in provincia di Milano, per regalare una notte di musica, magia e tantissimo divertimento.

Un'eroina di molte generazioni

Cristina D’Avena, eroina indiscussa di molte generazioni, farà sognare il suo pubblico cantando le sigle dei cartoni animati che, da oltre quaranta anni, l’hanno resa uno dei personaggi più amati di sempre.

Ad accompagnarla, la simpatia unica dei Gem Boy, per una nuova serata in cui cantare tutti insieme. Un’occasione per vivere una notte magica in cui poter sentirsi di nuovo tutti bambini.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.