Quartetto Off, 'Da Verdi ai Beatles': al Teatro Parenti il concerto di Cristina Zavalloni

15-20 (10 per under 30)

Prezzo 15-20 (10 per under 30)

"Gli illuminati come Boito e Ricordi che nel 1864 istituirono la Società del Quartetto definirono le prime attività concertistiche nell’allora Regio Conservatorio come 'esperimenti'. Ci è sembrato opportuno recuperare quella parola chiave e ricominciare a sperimentare": così la presidente della Società del Quartetto Ilaria Borletti Buitoni introduce il nuovo Quartetto OFF, un segmento di programmazione che avrà come obiettivo la contaminazione tra i linguaggi musicali e artistici.

'Ground, da Verdi ai Beatles' è un progetto che intende valorizzare i punti di contatto tra i diversi generi musicali, visti come alberi dalle chiome variegate che affondano le radici nello stesso terreno. Dopo Musica Nuda il 10 ottobre, lunedì 25 ottobre si esibiscono la cantante Cristina Zavalloni (nella foto di Barbara Rigon, fornita da Società del Quartetto), il pianista Andrea Rebaudengo e il clarinettista Gabriele Mirabassi al Teatro Franco Parenti. L'appuntamento è alle 21.15. Si entra con il green pass.

Voucher

Il concerto fa parte del palinsesto 'Milano che spettacolo': dal 20 ottobre sul sito milanochespettacolo.it sono disponibili i voucher per ottenere uno sconto sul costo del biglietto degli eventi dal 24 ottobre al 14 novembre 2021. Ogni cittadino può usufruire al massimo di un voucher. È necessario che il valore del biglietto di ingresso per lo spettacolo scelto sia superiore al valore del voucher selezionato. Il voucher, inoltre, non può essere utilizzato per gli spettacoli a ingresso libero né per l’acquisto di abbonamento o carnet di ingressi.

Il programma

Dowland

– Can she excuse my wrongs

– Weep you no more sad fountain

Frescobaldi

– Se l’aura spira

– Così mi disprezzate

– O mio cor

Gershwin

– Nice work if you can get it

– Soon

– The man I love Ellington

– Solitude

Andriessen/Beatles

– Beatles Songs

Pixinguinha

– Carihnoso

Gismonti

– Karate

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...