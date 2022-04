Concerto David Russell

Si terrà il prossimo 26 maggio al Conservatorio di Milano, il Concerto del chitarrista classico David Russell, organizzato dal Festival Corde d’Autunno, in collaborazione con Touch The Sound Project, Fondazione Antonio Carlo Monzino e Conservatorio Musica Verdi Milano.



PROGRAMMA



Prima parte



F. SOR (1778 – 1839)

MORCEAU DE CONCERT. Op. 54



D. SCARLATTI (1685-1757)

SONATAS K. 490*, K. 491*



E. GRANADOS (1867-1916)

DANZA MELANCÓLICA

DANZA ANDALUZA



Seconda parte



J.S. BACH (1685-1750)

CHORALE PRELUDE BWV 645 *

“Wachet auf, ruft us die Stimme”

CHORALE PRELUDE BWV 147 *

“Jesu bleibet meine Freude”



S. GOSS (1964-)

Quen a Virgen be servira (Alfonso X, EL Sabio)

Ondas do mare de Vigo (Martin Codax)

Cantiga CLXVI (Alfonso X, El Sabio)

Kyrie Trope (Codex Calixtinus)

A madre de Deus (Alfonso X, El Sabio)

Al ondas que eu vin veer (Martin Codax)

Non e gran causa (Alfonso X, El Sabio)



ALBÉNIZ GRANADA (1860-1909)

GRANADA

MALAGUEÑA



BIGLIETTI

Biglietto intero: € 18

Biglietto ridotto (Under25): € 12



I biglietti saranno presto disponibili con pagamento online su piattaforma dedicata, stiamo ultimando la procedura.

Nell’attesa, è possibile prenotare il proprio biglietto compilando il form.



Oltre all’acquisto online, sarà anche possibile effettuare il pagamento sul posto, in questo caso consigliamo comunque la prenotazione preventiva, sempre compilando il form online.