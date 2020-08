Davide Locatelli e le sue 88 sfumature di rock in concerto a Estate Sforzesca: orari e biglietti

Sabato 8 agosto Davide Locatelli si esibirà in un concerto live al Castello Sforzesco, all'interno della rassegna estiva Estate Sforzesca.

L'artista eseguirà un percorso musicale attraverso la storia del rock: dalla fine degli anni ‘50 alla metà degli anni ’90, esecuzioni solo ed esclusivamente con gli 88 tasti del pianoforte, con il supporto di DJ Palla e lo storytelling di Gregorio Fortunato.

Davide Locatelli

Davide Locatelli è un pianista e compositore italiano. Figlio d’arte, fin da piccolo inizia a studiare pianoforte: a 4 anni la sua prima lezione dal padre “Tati”, ex batterista dei Dalton e insegnante di musica. Nel 2012 si diploma al conservatorio L. Campiani di Mantova in pianoforte. L’8 maggio 2011 esce ‘’Tunnel’’, primo album di inediti del pianista. 5000 copie del disco sono state allegate alla rivista ‘’Suonare news’’. Il 20 marzo 2014 esce ‘’Fly Away’’ secondo album di inediti. 3000 copie del disco sono state allegate al quotidiano ‘’Eco di Bergamo’’, copie esaurite in 12 giorni. Nel 2013 e 2014 è per due anni di seguito in tournée negli Stati Uniti toccando come prestigiosi locali come il Blue Note di New York e il Dont Tell Mammas.

Nell'ottobre 2014 è nei 60 finalisti di SanRemo e un anno dopo Opartecipa con successo alla terza edizione di "Tu si que Vales" su Canale 5. A Maggio 2018 esce ”Pirates of the Caribbean” il suo primo singolo prodotto da Sony Music che diventa rapidamente virale sul web, raggiungendo in poco tempo il milione di visualizzazioni su Youtube.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto dell'8 agosto on-line.