Concerto della Concordia

Associazione Opera Symphony Orchestra vi invita all'evento del 21/10/2022 presso Circolo Filologico di Milano in via Clerici 10 alle ore 19. Verranno celebrati gli anniversari di Mendelssohn, Proust e Franck, con l'aggiunta di omaggi compositivi di Gianfranco Messina, in un evento unico, con la collaborazione di due violiniste russa (Sofia Semenina) e ucraina (Tetyana Fedevych), in un anelito alla pace e alla concordia. L'ingresso costa 10€, ad eccezione dei Soci del Circolo.

Info e prenotazioni a eventi2018g@libero.it o al numero 3494406315.