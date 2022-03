Un concerto speciale con Derozer e Shandon al Live Music Club

Indirizzo non disponibile

Venerdì 22 aprile, al Live Music Club a Trezzo sull’Adda si terrà uno speciale concerto live con Derozer, Shandon e Andead.

Il concerto

La serata non sarà solo un live, non solo una celebrazione alla loro canzone più famosa, ma una vera e propria "chiamata ai bicchieri”, con una scaletta di sole hit per tornare a cantare e brindare tutti insieme.

Ad accompagnarli, per questo grande ritorno, ci saranno gli Shandon, del cantante e frontman Olly Riva. Una band che è una vera istituzione della musica ska/punk rock italiana, che, proprio insieme a gruppi come Derozer, ne ha scritto la storia e ne ha marcato la direzione in maniera indelebile.

Ma le sorprese per questo grande appuntamento non sono finite.

Gli Andead

Al Live Music Club, ci saranno anche gli Andead, progetto nato da un'idea di Andrea Rock, attivo dal 2007, che hanno fatto di potenza e impegno sociale le loro caratteristiche da sempre.

Inoltre, Andrea Rock accompagnerà la serata con un dj set speciale.