Concerto di campane tibetane a quattro mani all'Alma Matters

L'origine delle campane tibetane risale a molto tempo fa, quando i monaci del Tibet iniziarono a utilizzarle per il beneficio fisico, spirituale e mentale degli uomini.

Il bellissimo suono e la vibrazione prodotti da questi strumenti penetrano nel corpo e portano a uno stato di profondo rilassamento che lentamente conduce ad alti stati di meditazione.



Il rilassamento con le campane dura circa 1 ora e possono parteciparvi tutti (fatta eccezione per i portatori di pace maker cardiaci).



Suoneranno: Walter Zanca e Laura Nacci



Costo:

-20 euro per chi è già associato ad Alma Matters

-30 euro per i nuovi associati (la tessera vale un anno e dà la possibilità di accedere a tutte le attività di Alma Matters)



È richiesta la prenotazione.