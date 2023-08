"Concerto di fine estate"

La ''Celtic Harp Orchestra", propone un concerto benefico nello stupendo scenario di Villa Litta di Lainate, patrimonio storico alle porte di Milano. L'obiettivo solidale è il sostegno del progetto “La Diagonale” che si è concluso nel 2022 e i fondi raccolti sono stati totalmente devoluti all'Ing. Daniele Bonacini attraverso l’associazione ROAD RUNNER HEART, che costruisce protesi per far correre chi non ha le gambe. La Diagonale passa il testimone all'Orchestra con questa nuova proposta, e la speranza che anche altri in futuro possano prendere a cuore questo tema. Vi aspettiamo numerosi!!



Evento adatto a tutte le età.

Luogo accessibile a persone con disabilità.





per info e prenotazione booking@r2n.org