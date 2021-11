Concerto di Natale 2021

L'Associazione Musicale Arteviva è lieta di comunicarvi che martedì 14 dicembre 2021 alle ore 21.15 si terrà presso la Basilica di S. Maria delle Grazie il tradizionale Concerto di Natale.



Programma del concerto:

• Pëtr Il'i? Ciajkovskij, Serenata per archi op. 48

• Edvard Grieg, Due melodie op. 53; Holberg Suite op. 40



Per acquistare i biglietti visitate la nostra pagina web: https://www.associazionearteviva.com/it/concerti/biglietteria.html







Info agevolazioni:

-Lo spettatore diversamente abile ha diritto a un biglietto ridotto di € 5,00 in un settore a scelta (A1-A-B). Il suo eventuale accompagnatore avrà diritto a un biglietto scontato del 50% nel medesimo settore.

- Gli spettatori under 14 hanno diritto a un biglietto con una riduzione del 50% nel settore prescelto (A1-A-B).

- Per gli studenti under 26 regolarmente iscritti è dedicata una promozione del 30% sul biglietto di un settore a scelta (A1-A-B).



* La vendita di biglietti con tariffe ridotte è possibile solo su appuntamento presso la biglietteria di Arteviva in Via Sardegna 46 - Milano, previa consegna della documentazione relativa attestante l'appartenenza a quella determinata categoria.

Per prenotare un appuntamento o segnalare una riduzione scrivere una mail a biglietteria@associazionearteviva.eu.



Per maggiori informazioni inviare una mail a info@associazionearteviva.eu.