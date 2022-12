L’Associazione Culturale "Art & Music Insieme”, in collaborazione del Municipio 1, vi invita al Concerto Lirico Natalizio: “Concerto di Natale con le voci liriche” in collaborazione con il Municipio 1, presso il Circolo Filologico Milanese (Via Clerici n.10- Milano)

Un pomeriggio di grande cultura con opere di Musica Lirica & Natalizia in occasione del periodo natalizio.

Il programma include Opere di Musica Sacra Natalizia e arie e duetti dei vari autori italiani e internazionali.



Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti! Si consiglia prenotazione 3498609353/ artemusic.insieme@gmail.com



https://www.facebook.com/events/707691487157310