Concerto di Natale con Vivaldi e Torelli per opera San Francesco per i poveri onlus

Un’occasione per tornare a festeggiare insieme l’arrivo del Natale, celebrando al tempo stesso l’impegno quotidiano di Opera San Francesco per i Poveri Onlus e dei suoi oltre 1.000 volontari a fianco dei più bisognosi. È il Concerto di Natale che si terrà giovedì 16 dicembre 2021 alle 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore di viale Piave 2 a Milano; l’ingresso è gratuito con prenotazione al link https://coromilano.eventbrite.it fino a esaurimento posti. Protagoniste della serata saranno le atmosfere della tradizione, sulle note di Vivaldi e Torelli. L’Orchestra Filarmonica Amadeus e l’Amadeus Kammerchor, diretti dal Maestro Gianmario Cavallaro e con la partecipazione del Coro Città di Milano, proporranno infatti alcuni dei brani più conosciuti e amati dei due compositori barocchi: il Concerto in Do minore per archi e il Gloria in Re maggiore per Soli, Coro e Orchestra di Vivaldi e il Concerto in Re maggiore per Tromba e Orchestra di Torelli. Ad accompagnare l’ensemble ci saranno anche la soprano Beatrice Vaccari e la mezzo soprano Victoria Shapranova. Fondato nel gennaio del 2000, l’Amadeus Kammerchor è formato da circa quaranta elementi. Considerato uno dei cori più prestigiosi della provincia di Novara, si è esibito in molte città italiane e non solo, spaziando all’interno di un vasto repertorio di musica classica e lirica. È diretto dal maestro Cavallaro fin dalla sua fondazione, così come l’Orchestra Filarmonica Amadeus, composta da musicisti professionisti di grande prestigio. La serata rappresenterà per Opera San Francesco per i Poveri un’occasione per incontrare i propri sostenitori, volontari e amici. Da oltre sessant’anni OSF assiste tutti coloro che si trovano in condizioni di grave difficoltà, garantendo loro non solo una risposta ai bisogni primari, ma anche conforto, ascolto e attenzione. Lo scorso anno OSF ha accolto quasi 20 mila persone offrendo più di 2.000 pasti al giorno nelle sue Mense di corso Concordia e piazzale Velasquez a Milano. Ha inoltre erogato quotidianamente 110 docce grazie al suo Servizio Docce e distribuito in media 17 cambi di abito completi, mentre il Poliambulatorio ha garantito 112 visite mediche e prestazioni ambulatoriali. Per partecipare sarà necessario esibire Green Pass e documento di identità; l'accesso alla Chiesa sarà consentito solo con mascherine FFP2 o chirurgiche. Concerto di Natale Orchestra Filarmonica Amadeus e Amadeus Kammerchor con la partecipazione del Coro Città di Milano - Direttore Gianmario Cavallaro Soprano Beatrice Vaccari - Mezzo Soprano Victoria Shapranova Giovedì 16 dicembre 2021, ore 20.45 - Chiesa dei Frati Cappuccini, viale Piave 2 Milano Ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti al link https://coromilano.eventbrite.it Informazioni: biglietteria@aragorn.it Maggiori informazioni su Opera San Francesco per i Poveri Onlus clicca qui Opera San Francesco per i Poveri Onlus Fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di Viale Piave a Milano, offre ai poveri assistenza gratuita e accoglienza. Il fine di OSF è quello di promuovere ogni giorno di più la dignità dell'uomo oltre a tendere concretamente la mano a chi si trova in difficoltà. Da ciò derivano alcune caratteristiche che accomunano le Mense, le Docce, il Poliambulatorio, l’Area Sociale e l’Accoglienza: sono continuativi, sono completamente gratuiti, sono inseriti in un'ottica di miglioramento continuo, funzionano con professionalità, sono garantiti da operatori e volontari che lavorano con passione e amore, rappresentano un punto di riferimento per tutti, senza distinzioni. Amadeus Kammerchor e Orchestra Filarmonica Amadeus Fondato nel gennaio 2000, l’Amadeus Kammerchor è formato da circa 40 elementi. Si è esibito in parecchie città italiane, tra le quali Milano, Torino, Roma, Firenze, Venezia, Assisi, in Francia a S.Paul Trois Chateaux e in Svizzera a Lugano, Locarno e Ginevra, riscuotendo favorevoli consensi di pubblico e di critica. Ha cantato più volte nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Nel 2014 ha realizzato il concerto “Conto alla Rovescia” per l’EXPO con Andrea Bocelli e l’Orchestra Sinfonica della RAI, trasmesso in mondovisione su RAI 1. Nel 2016 si è esibito nel Teatro Civico di La Spezia con Vovka Askenatzy, mentre nel 2018 è stato al Festival Internazionale di Opera e Balletto di Locarno. Nel 2019 ha cantato a Vinci in occasione delle celebrazioni Leonardiane e ha preso parte all’allestimento dell’opera La Traviata, andata in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano e al Teatro Alfieri di Asti. Nello stesso anno è stato invitato a cantare l’Inno Nazionale Italiano a Monza per il Gran Premio di Formula 1, trasmesso in mondovisione dalle reti Sky. È considerato uno dei più prestigiosi Cori della Provincia di Novara. Fa parte dell’Associazione anche l’Orchestra Filarmonica Amadeus, realtà composta da musicisti professionisti di elevato prestigio, molti dei quali collaborano anche con importanti enti o fondazioni, tra le quali l’Accademia della Scala, I Pomeriggi Musicali di Milano e l’Orchestra Filarmonica Italiana. Propone musiche dal ‘600 al ‘900, concerti, sinfonie, sonate, musica sacra, arie d’opera, colonne sonore e musiche da film. Diverse le apparizioni televisive nelle reti RAI e Mediaset in occasioni di importanti eventi. Dalla sua fondazione il coro e l’orchestra sono preparati e diretti dal M° Gianmario Cavallaro. Gianmario Cavallaro Direttore d’Orchestra e Maestro di Coro, dirige Opere, Balletti e Concerti in Italia, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Turchia, Svezia, Estonia, Polonia, Russia, Canada e Brasile alla guida di importanti formazioni orchestrali e corali. Si esibisce con successo in occasione di Festival Internazionali. Collabora con prestigiosi Corpi di Ballo come il Balletto di Mosca, il Balletto di Milano e altri. A novembre 2017 ha diretto Carmen con il Balletto di Milano al Teatro Bellini di Catania, nel 2018 al Festival Internazionale di Locarno, al Gran Teatro Du Leman di Ginevra, al Teatro Comunale di Bologna. Recentemente è tornato a dirigere al Teatro degli Arcimboldi. È direttore Musicale di Opera & Ballet Swiss e Balletto di Milano, Arteatro e CalmaArt (Tallinn).