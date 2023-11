La magia del concerto di Natale alla Scala

Anche quest’anno, torna il concerto di Natale al Teatro alla Scala e, per l’occasione, il teatro scaligero affida la bacchetta al maestro Daniel Harding.

Appuntamento il 23 dicembre alle 20.

Il programma del concerto

Il programma prevede Fantasia in do min. op. 80 per pianoforte, soli, coro e orchestra di Beethoven e Sinfonia n. 2 in re magg. op. 73 di Brahms.

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.