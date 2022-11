Concerto di San Martino 2022

Davide Cabassi, pianoforte

"Di fiabe, visioni e chiara luce"



Robert Schumann (1810 – 1856) Kreisleriana op. 16

Modest Musorgskij (1839 – 1881) Quadri di un'Esposizione



Un programma composto di sogni, di visioni, di fiabe e di immagini poetiche.

Lo Schumann dei Kreisleriana, il luogo per eccellenza dell’inconscio: un mondo onirico dove l’incubo e l’allucinazione si incontrano con il canto e con l’incanto.

E i Quadri di un’Esposizione di Musorgskij, una passeggiata nel museo delle favole e delle illustrazioni iconografiche della grande Russia, che, concludendosi presso la Grande Porta di Kiev vuole essere, in questi giorni scuri, un messaggio di pace e di speranza.

Musica immaginifica e speciale, benzina per la macchina dello stupore che c’è in ognuno di noi.



DAVIDE CABASSI

Top-prize winner alla Van Cliburn International Piano Competition del 2005, Davide Cabassi ha debuttato con l'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano ad appena tredici anni. Da allora ha intrapreso una brillante carriera come solista e come camerista, che l’ha portato a esibirsi con le migliori orchestre del mondo e per le più importanti realtà musicali italiane ed europee, invitato in più di 35 Stati Americani, in Cina e in Giappone. Una lunga collaborazione con il Teatro alla Scala l’ha portato a suonare per étoile quali Roberto Bolle, Svetlana Zacharova, Massimo Murru e Sylvie Guillem. Diplomato con lode nella classe della Prof.ssa Edda Ponti presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, è il primo italiano ammesso alla International Piano Foundation di Cadenabbia.

Parallelamente all’attività concertistica, Cabassi svolge un’intensa attività discografica per etichette come Sony BMG e Decca, riscuotendo un grande successo di critica e pubblico. Insegna nei Conservatori italiani dal 2003 e i suoi studenti risultano regolarmente vincitori di premi in grandi concorsi internazionali.

È ideatore artistico delle stagioni concertistiche Kawai a Ledro, Un pianoforte in Ateneo e Incontri Contemporanei a Milano, dei Campus Musicali Estivi Kawai a Ledro e del Concorso Internazionale Shigeru Kawai. Nel 2010 ha fondato con la moglie, la pianista russa Tatiana Larionova, la stagione concertistica Primavera di Baggio, per valorizzare e rilanciare culturalmente la periferia disagiata della sua città, coinvolgendo i bambini e “invadendo” gli spazi associativi, specie quelli riscattati dalle mafie.



Organizzato da: Accademia Vivaldi – Istituto Musicale “Città di Bollate” insieme al Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura e Pace e Parrocchia San Martino