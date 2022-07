I Dropkick Murphys in concerto a Milano. Orari e biglietti

Mercoledì 20 luglio al Carroponte si esibiranno dal vivo i Dropkick Murphys, in quella che sarà l’unica data in Italia del 2022, un concerto imperdibile in cui non mancheranno i grandi classici della band di Boston.

Il concerto

La band irish punk per eccellenza regala live scatenati e unici, capaci di far ballare, pensare e commuovere con l’energia e la potenza della propria musica; un aspetto determinante della band che a Milano avrà l’occasione di presentare dal vivo il loro ultimo disco “Turn Up That Dial”.

Tra le band di accompagnamento, Los Fastidios e Bull Brigade. Los Fastidios e Bull Brigade sono due delle band punk rock italiane più credibili e longeve del panorama, dei veneti Los Fastidios da oltre 30 anni sentiamo i loro autorevoli anthem a base di Punk e Ska, della Bull Brigade invece si apprezza la loro attitudine on stage e il loro album del 2008 “ Strade Smarrite” è senza ombra di dubbio uno dei migliori album Oi!/punk della storia del genere in Italia. Con loro ci sarà anche il singer Jesse Ahern -proveniente come i Dropkick dall’area metropolitana di Boston - un one-man band e cantautore.

Biglietti

E' poissibile acquistare i biglietti del concerto on-line.