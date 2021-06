Edoardo Bennato in concerto al Castello Sforzesco

Lunedì 21 giugno si apre la tappa milanese della Festa della Musica 2021, organizzata dall’AIPFM in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che vedrà esibirsi Edoardo Bennato sul palco del Castello Sforzesco. La Festa della Musica riparte anche da Milano, città simbolo dell’emergenza sanitaria Covid-19, con un concerto gratuito che vuole simboleggiare la ripresa del mondo della musica e della cultura anche grazie al contributo dell’Unione europea.

Edoardo Bennato ospite d'eccezione

Testimonial ufficiale della Festa della Musica, lunedì 21 giugno Edoardo Bennato è protagonista di un concerto ad hoc che fa parte della rassegna «Estate Sforzesca». Nella suggestiva cornice di Piazza Castello il cantautore napoletano esegue per l’occasione i suoi brani più iconici (da «Un giorno credi» a «Sono solo canzonette», passando per «Il gatto e la volpe» e «L’isola che non c’è»), fondendo il rock con la sinfonica e la lirica, generi da sempre presenti nella sua discografia.

