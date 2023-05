Dopo il successo al Forum d'Assago, Elodie torna a Milano per un nuovo concerto

Dopo il successo del concerto evento sold out di domenica 14 maggio al Mediolanum Forum di Milano, Elodie annuncia nuove date nei palasport il prossimo autunno. Napoli, Milano e Roma saranno le mete musicali dell'artista nel suo primo tour nei palazzetti “Elodie Show 2023”, rispettivamente sabato 18, martedì 21 e sabato 25 novembre 2023.

Un momento magico

Questo è un momento d’oro per l’artista multiplatino che solo durante questa settimana ha vinto il suo primo David di Donatello per "Proiettili (Ti mangio il cuore)" come "Miglior canzone originale", interpretata da Elodie con Joan Thiele e scritta dalle stesse insieme a Elisa ed Emanuele Triglia. Ieri sera Elodie ha infiammato il palco del palasport meneghino con uno show imponente dal carattere internazionale, prodotto da Vivo Concerti. Quasi due ore di concerto, con diversi artisti ospiti, da Elisa a Rkomi, oltre a Stash, BigMama, Joan Thiele, Paola & Chiara, anche in diretta streaming, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, su Prime Video e sul canale Twitch di Amazon Music Italia per il primo Amazon Music Live prodotto in Italia.

Nella sua carriera musicale Elodie ha già collezionato due miliardi di stream totali, 500 milioni dei quali con “Ok. Respira”, suo ultimo album, uscito a febbraio e contenente hit come “Due” (certificata disco di platino) posizionatasi fin da subito tra i primi posti della classifica dell’airplay, “Vertigine” (disco di platino), “Bagno a Mezzanotte” (triplo disco di platino) e “Tribale” (doppio disco di platino).

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.