Il grande ritorno di Eros Ramazzotti a Milano. Orari e biglietti del nuovo concerto

Poker di live milanesi per il ritorno di Eros Ramazzotti in Italia: partito per un tour mondiale a ottobre 2022, il cantautore dei record con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, arriva finalmente al Mediolanum Forum per quattro imperdibili show in programma il 14,15,17 e 18 marzo, con le ultime due date già andate sold out.

Il ritorno in Italia

Dopo l’eccezionale partenza con gli show in Nord America e America Latina, il grande artista fa ritorno in Italia sulla scia dell’incredibile serie di sold out messi a segno in ogni data sinora svolta nella leg europea: un segno quanto mai tangibile dell’onda di affetto che da anni continua a travolgere EROS e che accoglierà il cantante anche in questi quattro appuntamenti milanesi.

Il tour

Il grande tour globale di Eros, con una scaletta suonata dal vivo arricchita dai suoi grandi successi e dai recenti singoli estratti dall’ultimo album "Battito Infinito" e incorniciata da un palco altamente tecnologico e da una scenografia d’eccellenza tutta italiana, è prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo (CTS Eventim).

Biglietti

I biglietti per le date del concerto sono in vendita sul sito dedicato.