Piano City, un concerto dedicato ai Beatles con il pianista Fabrizio Grecchi

Sabato 26 giugno ai Giardini San Faustino Fabrizio Grecchi renderà omaggio ai Beatles con un concerto di piano solo, all'interno di Piano City Milano.

Il programma

Di seguito il programma del concerto:

Michelle

Can’t Buy Me Love/ A Hard Day’s Night

Obladi’ Oblada’

Lady Madonna

Yellow Submarine

Let It Be

Across The Universe

Being The Benefit Of Mr Kite

Something

Come Together

A Day In The Life

Hey Jude

Fabrizio Grecchi

Pianista e compositore, Fabrizio Grecchi presenta il suo spettacolo Beatles Piano Solo a Piano City Milano fin dalla seconda edizione. Al suo attivo numerose collaborazioni tra cui Andrea Bocelli, PFM, Rodolfo Maltese (Banco). Ha partecipato a diversi programmi televisivi sulle reti nazionali. Come compositore e produttore ha scritto numerose colonne sonore tra cui il balletto “Bang to the Heart” per il Fringe Festival di Edimburgo e lo spot Ford Fiesta 2019 Fabrizio ha svolto centinaia di concerti in Piano Solo come tributo ai Beatles anche negli USA “Warwick Summer Festival” oltre ad alcuni locali di New York e al mitico Cavern Club di Liverpool.

Biglietti

E' possibile prenotare il proprio posto on-line.

