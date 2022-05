Il concerto gratuito di Fedez e J-Ax in Duomo, ecco gli ospiti

Di nuovo insieme. Di nuovo sul palco. Lunedì mattina Fedez e J-Ax, i due artisti che si sono ritrovati nei giorni scorsi dopo la lite che aveva interrotto la loro collaborazione, hanno annunciato la loro nuova creatura: "Love Mi", un concerto gratuito che si terrà il 28 giugno prossimo, alle 18, in piazza del Duomo e che verrà trasmesso in esclusiva su Italia Uno.

L'obiettivo è raccogliere fondi da donare in beneficienza alla Fondazione Together to go, Tog, una onlus che ha creato 10 anni fa un centro per bimbi affetti da patologie neurologiche complesse a cui già nei mesi scorsi il rapper di Rozzano aveva devoluto 200mila euro raccolti con il suo ultimo album. Gli introiti, ha spiegato Fedez nella conferenza stampa durante la quale ha parlato anche della sua malattia, serviranno a costruire un centro in viale Jenner, a Milano, per la riabilitazione.

"Per il concerto - ha sottolineato Fedez incontrando la stampa a Palazzo Reale - abbiamo attivato un numero verde solidale, e quindi tutte le persone che potranno essere al concerto o fruirlo attraverso la tv, potranno donare 2 euro. Senza Alessandro tutto questo non avrebbe assunto la stessa connotazione".

Tanti gli ospiti annunciati. Sul palco, oltre a J-Ax e Fedez si alterneranno nomi come Tananai, Rhove, Paky, Dargen D'Amico, Shiva Ghali, Ariete, Miss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Tedua, Rose Villain, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada, Mydrama e altri special guests.