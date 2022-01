La Filarmonica di Milano in concerto al Teatro Lirico Giorgio Gaber

Filarmonica di Milano inaugura con un concerto mercoledì 19 gennaio 2022 il suo percorso come orchestra in residenza al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano da poco rinnovato e riaperto, con un progetto originale dedicato alle opere di Felix Mendelssohn Bartholdy.

“Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano che ci ha sempre sostenuto in questi anni, siamo felici di assumere finalmente la funzione di orchestra in residenza del rinato Teatro Lirico Giorgio Gaber. Il 19 gennaio inaugureremo la musica classica al teatro con un progetto dedicato a Felix Mendelssohn” sostiene Luca Formenton, Presidente de LaFil.

Il concerto

Per questo esordio al Teatro Lirico, LaFil, diretta dal M° Leopold Hager, presenterà Overture e suite da “Sogno di una notte di mezza estate” e Sinfonia n.5 in re maggiore “Riforma”.

“Iniziare la residenza artistica al Teatro Lirico significa portare a compimento la natura della nostra orchestra e del suo progetto. Milano è per noi la casa più importante, il luogo in cui custodiamo e costruiamo i nostri sogni artistici più cari. Dopo i primi progetti che hanno visto protagonisti Schumann e Brahms, quest’anno proponiamo un progetto dedicato a Felix Mendelssohn. Verrà eseguito l'integrale delle sue sinfonie e alcune delle sue composizioni più significative, come il concerto per violino e orchestra, i due concerti per pianoforte e orchestra, le sinfonie per archi, il meraviglioso ottetto e alcune overture, alcune raramente eseguite, come la bella Melusina e Ruy Blas.” Marco Seco, direttore artistico de LaFil

LaFil suonerà nuovamente in teatro i prossimi 5 e 6 marzo, diretta dal M° Marco Seco, con la presenza del pianista Pietro De Maria, il 23 aprile con Carlo Maria Parazzoli come primo violino concertatore e il 24 aprile diretta dal M° Felix Mildenberger e con solista Daniel Lozakovich.

Gli altri concerti

Nel 2022, LaFil proseguirà il suo viaggio nei Municipi di Milano, con il progetto “Musica nei quartieri”, dopo la prima edizione nei luoghi del Municipio 6 e del Teatro Puntozero Beccaria tenutasi lo scorso novembre. L'orchestra ogni anno sarà in tour nei diversi Municipi della città di Milano con l'obiettivo di abitare i quartieri con la musica, convinta che la cultura abbia il potere di renderli centri di partecipazione e di arricchimento collettivo. Saranno gli stessi luoghi cittadini ad essere casa dell’orchestra, ospitando conferenze, eventi, concerti e prove aperte dei diversi organici dell’orchestra, in formazione di quartetti, trii e duetti per adattarsi al meglio agli spazi proposti.

Leopold Hager

Leopold Hager ha studiato al Mozarteum di Salisburgo (sua città di nascita), direzione d'orchestra, organo, pianoforte, clavicembalo e composizione. Dopo aver ricoperto diversi incarichi a Magonza, Linz e Colonia, è diventato General Music Director a Friburgo, successivamente Direttore Principale della Mozarteum Orchestra Salisburgo e, fino al 1996, è stato Direttore Musicale della RTL Symphony Orchestra Lussemburgo ribattezzata Orchestre Philharmonique du Luxembourg della quale, nel gennaio 2021, è diventato Direttore Onorario. Dal 1992 al 2004 Leopold Hager è stato professore di direzione d'orchestra all'Università di Musica a Vienna e sempre nella capitale austriaca, dal 2005 al 2008 è stato Direttore Principale della Vienna Volksoper dove ha diretto tra gli altri nuovi allestimenti di Sophie's Choice, Flauto Magico, Turandot, La Traviata, i Racconti di Hoffmann, Nozze Figaro e I Maestri Cantori di Norimberga, produzioni che hanno avuto grande successo anche in tournée.

Ha diretto spesso all’Opera di Stato di Vienna e in alcuni dei più importanti teatri d'opera del mondo, tra i quali la Bayerische Staatsoper di Monaco, la Semperoper di Dresda, il Metropolitan Opera di New York, la Chicago Lyric Opera, la Royal Opera House Covent Garden di Londra, il Teatro Colon di Buenos Aires, l'Opera Bastille di Paris, l'Opéra di Lione, al Teatro Nazionale di Praga e al Festival di Edimburgo. A Berlino con la Deutsche Oper ricordiamo, tra le molte produzioni dirette, Il Cavaliere della Rosa, Elettra e la raramente eseguita Cassandra (di Vittorio Gnecchi). Direttore d'orchestra molto ricercato per il suo repertorio sinfonico è stato invitato dalle principali orchestre sinfoniche europee e americane, tra cui la Staatskapelle Dresda, Bamberger Symphoniker, Gewandhausorchester Lipsia, NDR Sinfonieorchester Amburgo, MDR Sinfonieorchester Lipsia, Konzerthausorchester Berlino, Munich Philharmonic, Vienna Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Danish National Radio Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Staatskapelle Weimar, Orchestre National de Lille, Accademia di Santa Cecilia Roma e la National Symphony Orchestra Washington. Leopold Hager ha acquisito fama internazionale per la sua direzione a Salisburgo di opere Mozartiane di rara esecuzione, tra cui Lucio Silla, Apollo et Giacinto, Ascanio in Alba, La Betulia liberata e nel corso del Salisburgo Mozart Week nel 1979, ha diretto la prima esecuzione moderna de Il sogno di Scipione.

La sua vasta discografia comprende tutti i concerti per pianoforte e arie da concerto di Mozart.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti online.