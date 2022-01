Il concerto della Filarmonica di Milano rimandato a nuova data

Il concerto del 19 gennaio al Teatro Lirico Giorgio Gaber de LaFil - Filarmonica di Milano è rimandato a giovedì 5 maggio a causa della situazione epidemiologica attuale. La sicurezza del pubblico, dei musicisti e dello staff è fondamentale e alla base di tutti i progetti de LaFil, per tale motivo, in accordo con il Teatro Lirico Giorgio Gaber e nel rispetto delle normative vigenti, il concerto è stato posticipato.

Rimangono confermati i concerti di marzo e aprile nei quali LaFil presenterà il “progetto Mendelssohn” nella sua nuova casa in residenza. I biglietti già acquistati per la data del 19 gennaio rimangono validi per il nuovo concerto di giovedì 5 maggio.

Qualora lo spostamento di data non consentisse più di partecipare all’evento, le modalità di rimborso sono disponibili sul sito ufficiale del Teatro Lirico Giorgio Gaber.

In attesa del concerto del 5 maggio, in cui LaFil sarà diretta dal M° Leopold Hager, l’orchestra presenterà il “progetto Mendelssohn” e suonerà in teatro i prossimi 5 e 6 marzo, diretta dal M° Marco Seco, con la presenza del pianista Pietro De Maria, il 23 aprile con Carlo Maria Parazzoli come primo violino concertatore e il 24 aprile diretta dal M° Felix Mildenberger e con solista Daniel Lozakovich.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.