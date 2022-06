La Filarmonica della Scala incanta piazza Duomo

Torna ad inizio estate l'omaggio a Milano della Filarmonica della Scala, il concerto gratuito in piazza del Duomo. La decima edizione, nel 2022, domenica 12 giugno, è il ritrovarsi dopo la pandemia covid e le relative restrizioni, ma coincide anche con il 40esimo compleanno dell'orchestra. 800 i posti a sedere, 16 mila gli ingressi massimi consentiti in piazza secondo le indicazioni della prefettura. La diretta televisiva, in Italia, era assicurata da Rai 5 e Rai Play, con dieci telecamere più due a braccio mobile per garantire anche l'atmosfera da concerto di piazza del Duomo.

Sul podio il direttore principale Riccardo Chailly. Il programma spaziava dalla prima esecuzione assoluta di 'Decisamente allegro' di Nicola Campogrande a due movimenti ('Interludio' e 'Danza') tratti da 'La vida breve' di Manuel De Falla. E poi la 'Rapsodie espagnole' op. 54 di Maurice Ravel. Infine l'omaggio a George Gershwin: 'Catfish row' e 'Americano a Parigi'. Piccola 'defaiance' su Rai Play, quando il critico Sandro Cappelletto ha definito il compositore americano "figlio di immigrati russi ebrei", mentre era figlio di padre ucraino e madre lituana. I genitori decisero di emigrare negli Stati Uniti per via del crescente sentimento antiebraico di fine '800 nell'impero russo.

Per Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Milano, il dato più significativo è stato "il ritorno dei milanesi in piazza per una serata speciale". Mentre Maurizio Beretta, presidente della Filarmonica, ha commentato che "il decimo anniversario del concerto per Milano è un traguardo significativo che testimonia, ancora una volta, il legame dell'orchestra con la città".