Final Fantasy, in arrivo un concerto multimediale con le musiche del videogioco

Mercoledì 15 e Giovedì 16 dicembre al Teatro degli Arcimboldi arriva in esclusiva un concerto-evento basato sul rivoluzionario "Final Fantasy", la celebre serie di videogiochi di ruolo giapponese prodotti da Square Enix.

Un concerto multimediale

Il Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, presentato da AWR Music Productions, è un nuovo elettrizzante concerto multimediale con tutti i nuovi arrangiamenti sinfonici basati sull'amata musica di Final Fantasy VII del compositore Nobuo Uematsu e sulla sigla "Hollow" di Final Fantasy Remake VII.

Final Fantasy rappresenta attualmente uno dei più grandi marchi per il mondo del divertimento interattivo.

L'orchestra

L'orchestra e il coro, composti da oltre 100 musicisti, verranno guidati dal direttore vincitore del Grammy® Award Arnie Roth e accompagnati da scene video mozzafiato, in alta definizione, del nuovo gioco creato esclusivamente per questo concerto dalla holding giapponese Square Enix. Una vera e propria immersione in uno dei giochi più visionari di tutti i tempi.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto da martedì 13 aprile su TicketOne.