Concerto - Four on six band e chitarrista Matteo Mancuso

Il concerto di chiusura del Festival dell’Ingegneria organizzato dal Politecnico di Milano vedrà l’esibizione dei Four On Six band e a seguire del chitarrista Matteo Mancuso e il suo gruppo.



La serata si aprirà con la Four On Six band che propone un mix di sonorità coinvolgenti, portando il proprio originalissimo contributo alla galassia del mondo “manouche” attraverso ispirazioni che vanno dallo swing tradizionale al nu jazz e incursioni nella musica classica rivisitata in chiave jazz.



Seguirà l’esibizione del trio capitanato da Matteo Mancuso il cui nome in poco tempo ha fatto il giro del globo. La sua tecnica chitarristica unica sconvolge per pulizia e precisione e spazia nei vari generi musicali con totale disinvoltura. Il Futuro della Chitarra è già qui.



Ingresso libero con iscrizione obbligatoria.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...